Селезньов - рефері: Як ти зі мною розмовляєш?

У форварда Малаги Євгена Селезньова під час матчу з Райо Махадаонда виник конфлікт з рефері матчу Хав'єром Вільянуева.

Про це повідомляє eldesmarque.com.

Незадоволений рішенням рефері українець сказав судді: "Як ти зі мною розмовляєш?"

Фраза Селезньова потрапила в трансляцію матчу.

Селезньов вийшов в стартовому складі Малаги і відіграв 72 хвилини, не відзначившись результативними діями.

Нагадаємо, Селезньов вперше вийде в основному складі Малаги.

Раніше повідомлялося, Тренер Малаги: Селезньов принесе нам багато користі.

Джерело - eldesmarque.com.