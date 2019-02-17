Селезньов - рефері: Як ти зі мною розмовляєш?

У форварда Малаги Євгена Селезньова під час матчу з Райо Махадаонда виник конфлікт з рефері матчу Хав'єром Вільянуева.
Про це повідомляє eldesmarque.com.
Незадоволений рішенням рефері українець сказав судді: "Як ти зі мною розмовляєш?"
Фраза Селезньова потрапила в трансляцію матчу.
Селезньов вийшов в стартовому складі Малаги і відіграв 72 хвилини, не відзначившись результативними діями.
Нагадаємо, Селезньов вперше вийде в основному складі Малаги.
Раніше повідомлялося, Тренер Малаги: Селезньов принесе нам багато користі.
Джерело - eldesmarque.com.