Зозуля зізнався, у якому випадку залишиться в Альбасете

Український нападник Роман Зозуля продовжить контракт з Альбасете, якщо клуб вийде в Прімеру.

Про це розповів футболіст для AS

"Клуб ще не зв'язувався зі мною, щоб домовитися про продовження контракту. У нашій угоді є пункт, що в разі виходу клубу в Прімеру, контракт автоматично триватиме", - сказав Зозуля.

Український форвард виступає за іспанську команду з вересня 2017 року. У його активі 50 зіграних матчів, 16 забитих м'ячів і 4 асисти. Чинний контракт Зозулі з Альбасете закінчується наступного літа.

Альбасете займає в турнірній таблиці 2-е місце, відстаючи від лідера, Осасуни, на 2 очки. У команди Зозулі є матч у запасі.

За інформацією ЗМІ інтерес до гравця проявляє клуб іспанської Прімери Хетафе, який у цьому році бореться за потрапляння в єврокубки.

Нагадаємо, що Зозуля змусив Ла-Лігу писати українською.

Джерело - AS.