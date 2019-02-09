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Зозуля зізнався, у якому випадку залишиться в Альбасете

Сьогодні 12:53 712 0
Зозуля зізнався, у якому випадку залишиться в Альбасете

Український нападник Роман Зозуля продовжить контракт з Альбасете, якщо клуб вийде в Прімеру.

Про це розповів футболіст для AS

"Клуб ще не зв'язувався зі мною, щоб домовитися про продовження контракту. У нашій угоді є пункт, що в разі виходу клубу в Прімеру, контракт автоматично триватиме", - сказав Зозуля.

Український форвард виступає за іспанську команду з вересня 2017 року. У його активі 50 зіграних матчів, 16 забитих м'ячів і 4 асисти. Чинний контракт Зозулі з Альбасете закінчується наступного літа.

Альбасете займає в турнірній таблиці 2-е місце, відстаючи від лідера, Осасуни, на 2 очки. У команди Зозулі є матч у запасі.

За інформацією ЗМІ інтерес до гравця проявляє клуб іспанської Прімери Хетафе, який у цьому році бореться за потрапляння в єврокубки.

Нагадаємо, що Зозуля змусив Ла-Лігу писати українською

Джерело - AS.

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