Олімпіакос позбавили шістьох очок

Олімпіакос залишився без шести очок в чемпіонаті Греції після інциденту в кубковому матчі з Панатінаїкосом.
Про це повідомляє Sportando.
Півфінальний матч Кубка Греції між Олімпіакосом і Панатінаїкосом закінчився скандалом, коли команда Девіда Блатта відмовилася виходити на майданчик після великої перерви в знак протесту проти суддівства.
Олімпіакос перемістився в турнірній таблиці з першого місця на шосте.
Нагадаємо, Динамо вирвало нічию в Олімпіакоса. Олімпіакос може звільнити свого тренера.
Джерело - Sportando.