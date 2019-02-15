Олімпіакос може звільнити свого тренера

Олімпіакос може звільнити Педру Мартінша перед матчем з Динамо.

Про це повідомляє Sportdog.

Головний тренер Олімпіакоса Педру Мартінш може бути звільнений, якщо команда програє АЕКу Чигринського в чемпіонаті Греції.

Керівництво грецького клубу незадоволено результатами команди у 2019-му році. За останні 3 матчі Олімпіакос 2 рази зіграв внічию та 1 разу програв, пропустивши у сумі 8 голів.

Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Олімпіакосом відбудеться 21 лютого, початок зустрічі о 22:00.

Нагадаємо, Динамо вирвало на останніх хвилинах нічию в Олімпіакоса.

Також, фанати Динамо отримали ножові поранення під час сутичок у Греції.

Джерело - football24.ua.