Олімпіакос може звільнити свого тренера

Олімпіакос може звільнити Педру Мартінша перед матчем з Динамо.
Про це повідомляє Sportdog.
Головний тренер Олімпіакоса Педру Мартінш може бути звільнений, якщо команда програє АЕКу Чигринського в чемпіонаті Греції.
Керівництво грецького клубу незадоволено результатами команди у 2019-му році. За останні 3 матчі Олімпіакос 2 рази зіграв внічию та 1 разу програв, пропустивши у сумі 8 голів.
Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи між Динамо та Олімпіакосом відбудеться 21 лютого, початок зустрічі о 22:00.
Нагадаємо, Динамо вирвало на останніх хвилинах нічию в Олімпіакоса.
Також, фанати Динамо отримали ножові поранення під час сутичок у Греції.
Джерело - football24.ua.