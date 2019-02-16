Олімпіакос позбавили шести очок

Олімпіакос залишився без шести очок в чемпіонаті Греції після інциденту в кубковому матчі з Панатінаїкосом.

Про це повідомляє Sportando.

Півфінальний матч Кубка Греції між Олімпіакосом і Панатінаїкосом закінчився скандалом, коли команда Девіда Блатта відмовилася виходити на майданчик після великої перерви в знак протесту проти суддівства.

Олімпіакос перемістився в турнірній таблиці з першого місця на шосте.

Нагадаємо, Динамо вирвало нічию в Олімпіакоса. Олімпіакос може звільнити свого тренера.

Джерело - Sportando.