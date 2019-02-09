Шальке з Коноплянкою програв Баварії

Завершився матч 21-го туру німецької Бундесліги Баварія - Шальке.

Мюнхенці без проблем розібралися з гірниками.

Вінгер Шальке, Євген Конплянка розпочинав матч з основного складу.

Вже на 11-й хвилині матчу Брума забив у свої ворота. Ахмед Кутуджу зрівняв рахунок всередині першої половини, однак Роберт Левандовські майже відразу вивів Баварію вперед. Крапку в цьому матчі поставив Серж Гнабрі на 57-й хвилині.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга

21 тур

9 лютого

Баварія - Шальке 3:1 (2:1, 1:0)

Голи: 1:0 - 11 автогол Брума, 1:1 - 25 - Кутуджу, 2:1 - 27 Левандовські, 3:1 - 57 Гнабрі

Нагадаємо, Моурінью очолить Баварію.

Джерело - Чемпіон.