Ювентус вдома розгромив Фрозіноне. ВІДЕО

У матчі 24-го туру італійської Серії А Ювентус на домашньому стадіоні розгромив Фрозіноне з рахунком 3:0.

Вже на 6-й хвилині Пауло Дибала фантастичним дальнім ударом відкрив рахунок, а через 10 хвилин Леонардо Бонуччі виявився спритнішим за всіх у штрафному і проштовхнув м'яч у ворота.

Крапку в матчі поставив Кріштіану Роналду, за півгодини до закінчення основного часу в дотик влучив у ближній кут гостьових воріт.

Нагадаємо, Ювентус підтвердив підписання Ремзі. Також, Зідан може очолити Ювентус.

Джерело - Чемпіон.