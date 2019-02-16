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Ювентус вдома розгромив Фрозіноне. ВІДЕО

Сьогодні 07:10 727 0
Ювентус вдома розгромив Фрозіноне. ВІДЕО

У матчі 24-го туру італійської Серії А Ювентус на домашньому стадіоні розгромив Фрозіноне з рахунком 3:0.

Вже на 6-й хвилині Пауло Дибала фантастичним дальнім ударом відкрив рахунок, а через 10 хвилин Леонардо Бонуччі виявився спритнішим за всіх у штрафному і проштовхнув м'яч у ворота.

Крапку в матчі поставив Кріштіану Роналду, за півгодини до закінчення основного часу в дотик влучив у ближній кут гостьових воріт.

Нагадаємо, Ювентус підтвердив підписання Ремзі. Також, Зідан може очолити Ювентус.

Джерело - Чемпіон.

#Ювентус, #Роналду, #Серія А
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