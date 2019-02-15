Гол Роналду допоміг Ювентусу розгромити Фрозіноне в Серії А

У матчі 24-го туру італійської Серії А Ювентус на домашньому стадіоні розгромив Фрозіноне з рахунком 3:0.

Вже на 6-й хвилині Пауло Дибала фантастичним дальнім ударом відкрив рахунок, а через 10 хвилин Леонардо Бонуччі виявився спритнішим за всіх у штрафному і проштовхнув м'яч у ворота.

Крапку в матчі поставив Кріштіану Роналду, за півгодини до закінчення основного часу в дотик влучив у ближній кут гостьових воріт.

Чемпіонат Італії, Серія А

24 тур

15 лютого

Ювентус - Фрозіноне 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 6 Дибала, 2:0 - 17 Бонуччі, 3:0 - 63 Роналду

Нагадаємо, Ювентус підтвердив підписання Ремзі. Також, Зідан може очолити Ювентус.

Джерело - Чемпіон.