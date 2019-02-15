Суркіс: Циганков коштує 50 - 70 мільйонів євро

Пропозицій по півзахиснику Динамо Віктору Циганкову у клубу не було.

Про це розповів президент киян Ігор Суркіс.

"Я не знаю скільки зараз коштує Циганков. За нинішніми цінами може 50 - 70 мільйонів євро. Все залежить від того як він буде грати.

Якщо ви мене запитаєте: "Скільки потрібно заплатити за сьогоднішнього Циганкова?". Я відповім: "25-30 мільйонів". Але я його не продам, та й сам Циганков не готовий бути проданим. Але на сьогодні й ніяких пропозицій по Циганкову ми не отримували",- сказав Суркіс.