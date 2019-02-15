Суркіс: Мілевський судився з Динамо

Усі гравці мають виконувати умови контракту з клубом.

Про це розповів президент Динамо Ігор Суркіс.

"Гуляти на дискотеках до двох-трьох ночі - це не професійно. У гравців є контракти, є система штрафів. Вони самі підписують ці контракти, відповідно, всі повинні умови контракту виконувати.

Мілевський же навіть щось намагався відсудити у Динамо, але нічого не вийшло. Адже всі штрафи та покарання чітко зафіксовані в контракті. Були доповідні записки від лікарів, головного тренера. Вони надходили до відповідних служб, які вже виносили свій вердикт", - сказав Суркіс.