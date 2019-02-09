Бейл відсвяткував гол непристойним жестом на адресу вболівальників Атлетіко. ФОТО

Форвард Реала Гарет Бейл показав непристойний жест, після того як забив гол у ворота Атлетіко в матчі 23-го туру іспанської Прімери.

Валлієць став автором третього м'яча у ворота суперника. На 74-й хвилині матчу Бейл після передачі Луки Модріча точно пробив в дальній кут. Гарет відсвяткував взяття воріт жестом по лікоть. Судячи з усього, жест був адресований фанатам Атлетіко.

Раніше, Гвардіола вкрай зневажливо оцінив досягнення Реала в останньому десятиріччі.

Джерело - Чемпіон.

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