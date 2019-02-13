Соломон - у заявці Шахтаря на матч проти Айнтрахта в Лізі Європи. ФОТО

Шахтар оголосив заявку на матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу

Воротарі: П'ятов, Кудрик, Трубін.

Захисники: Бутко, Кривцов, Хочолава, Матвієнко, Ісмаїлі.

Півзахисники: Степаненко, Тайсон, Марлос, Малишев, Соломон, Патрік, Нем, Майкон, Тотовицький, Болбат, Коваленко, Фернандо.

Нападники: Мораес, Кайоде.

⚒ Наша заявка из 22 игроков на первый матч 1/16 финала Лиги Европы #ШахтерАйнтрахт в Харькове. pic.twitter.com/NaaTOAZfB1 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 13 лютого 2019 р.

Нагадаємо, у 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар зустрічатиметься з німецьким Айнтрахтом, перший поєдинок відбудеться у Харкові 14 лютого – початок о 22:00. Матч-відповідь запланований на 21 лютого.

Джерело - Чемпіон.