Каменюка: Я не політик. Для мене в Луганську все чудово

Захисник Зорі Микита Каменюка відвідує Луганськ після окупації міста.

Про це розповів сам гравець.

"У Луганську після початку війни був чотири рази. Востаннє – в жовтні.

Що стосується ситуації в місті – це як подивитися, для кого як. Хто там народився, хто там живе – одна ситуація. Хто там не був ні до цих подій, ні після – інша. Для мене все чудово.

Я не політик, я займаюся спортом. Так склалося, що наш клуб просто переїхав, я був на контракті, працював. Ця робота дозволяє зараз жити, існувати всій моїй великій родині. Ця тема не обговорюється. Так сталося, ми приймаємо все", – сказав Каменюка програмі Трендец.