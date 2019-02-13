Каменюка: Я не політик. Для мене в Луганську все чудово

Захисник Зорі Микита Каменюка відвідує Луганськ після окупації міста.
Про це розповів сам гравець.
"У Луганську після початку війни був чотири рази. Востаннє – в жовтні.
Що стосується ситуації в місті – це як подивитися, для кого як. Хто там народився, хто там живе – одна ситуація. Хто там не був ні до цих подій, ні після – інша. Для мене все чудово.
Я не політик, я займаюся спортом. Так склалося, що наш клуб просто переїхав, я був на контракті, працював. Ця робота дозволяє зараз жити, існувати всій моїй великій родині. Ця тема не обговорюється. Так сталося, ми приймаємо все", – сказав Каменюка програмі Трендец.
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Джерело - Чемпіон.