Їм просто треба годувати сім'ю. Футболісти, що під час війни перейшли грати в Росію. ФОТО

"Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі й хліб. Якщо народ обирає свободу, він матиме хліб, вирощений ним самим і ніким не відібраний"

Перефразувати Степана Бандеру на сучасний лад та нашу тематику можна дуже легко - якщо вирішив, що гроші тобі важливіші України - то можеш їхати гати в Зеніт, висновки ми зробимо.

За часи війни з Росією відбулося досить багато скандальних подій пов'язаних з переходом українських футболістів до чемпіонату сусіда-агресора. Ми не згадували всіх, ми обрали ті чиє рішення набуло найбільшого розголосу.

Якщо проаналізувати:

- найбільше гравців перейшло з донецького Шахтаря. ("Совпанєніє?")

- всі футболісти після переходу розповідали, що український чемпіонат значно слабший російського і їхні теперішні команди неймовірно сильні.

- жодного гравця який грав у Росії не викликали до національної збірної.

- єдиний хто порадував - Віталій Федорів, який під час гімну Росії не повернувся до триколора. Для всіх інших "футбол внє політікі"

- всі хто повертався в Україну спокійно грали в національних командах без будь-яких проблем.

На останньому пункті хотілося б зупинитися окремо. Українські вболівальники занадто добрі, як на мене.

Гай спокійно може вигороджувати терористів, Бутко чи Селезньов грати в за національну збірну після заробітків у Московії, а ми лише посміємося над тупими виправданнями та напишемо гнівний комент у Facebook. Це від того, що "ми все одно нічого не вирішимо", чи нам просто байдуже?

Хоч би що там було, але якщо ти безпринципний шматок лайна і хочеш перейти в Зеніт, Анжи чи Кубань, бо там платять більше, то Чемодан, Вокзал, Расєя... і краще більше не повертатися.

Олександр Зінченко

Богдан Бутко

Дмитро Білоног

Євген Селезньов

Андрій Пилявський

Антон Шиндер

Пилип Будківський

Ігор Чайковський

Віталій Федорів

Ярослав Ракицький

Джерело - Чемпіон.

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