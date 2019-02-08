Ліверпуль похизувався своїми рекордними прибутками

За підсумками минулого року Ліверпуль досяг рекордного прибутку для клубів АПЛ. Клуб заробив 106 мільйонів фунтів 2018-го.

Про це повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

Прибуток "червоних" зріс на 40 мільйонів фунтів. Ліверпуль заробив 72 мільйони за вихід у фінал Ліги чемпіонів, 142 мільйони склав прибуток від продажу Філіпе Коутіньо в Барселону, від медіа сума зросла до 220 мільйонів, 154 мільйони склали доходи від комерції, а 81 мільйон фунтів Ліверпуль заробив на квитках. З цієї суми слід відняти 190 мільйонів витрачених на трансфери та близько 20 мільйонів на податки.

Нагадаємо, Ліверпуль втратив очки з Вест Гемом.

Також, Ліверпуль націлений виграти Лігу чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.