Шаран: Кулач шукає інші варіанти

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував невдалий трансфер форварда Шахтаря Владислава Кулача.
Про це він повідомив у випуску програми Футбол 1/2.
"Були деякі футболісти, яких ми хотіли бачити у себе, але з різних причин їх не буде.
Кулач? Так, але ми ж не можемо силою просити в свою команду. Він десь сумнівався, переходити в "Олександрію" чи ні.
Думаю, він шукає інші варіанти ", - сказав Шаран.
Раніше з'явилася інформація, що Кулач цікавиться Єнісей.
У цьому сезоні форвард провів 19 матчів за "Ворсклу", забив 6 голів і зробив 1 ассист.
Нагадаємо, Кулач може перейти в Єнісей.
Раніше повідомлялося, Олександрія розпочала другий збір.
Джерело - Футбол 1/2.