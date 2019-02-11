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Шаран: Кулач шукає інші варіанти

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Шаран: Кулач шукає інші варіанти

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував невдалий трансфер форварда Шахтаря Владислава Кулача.

Про це він повідомив у випуску програми Футбол 1/2.

"Були деякі футболісти, яких ми хотіли бачити у себе, але з різних причин їх не буде.

Кулач? Так, але ми ж не можемо силою просити в свою команду. Він десь сумнівався, переходити в "Олександрію" чи ні.

Думаю, він шукає інші варіанти ", - сказав Шаран.

Раніше з'явилася інформація, що Кулач цікавиться Єнісей.

У цьому сезоні форвард провів 19 матчів за "Ворсклу", забив 6 голів і зробив 1 ассист.

Нагадаємо, Кулач може перейти в Єнісей.

Раніше повідомлялося, Олександрія розпочала другий збір.

Джерело - Футбол 1/2.

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