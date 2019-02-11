Шаран: Кулач шукає інші варіанти

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував невдалий трансфер форварда Шахтаря Владислава Кулача.

Про це він повідомив у випуску програми Футбол 1/2.

"Були деякі футболісти, яких ми хотіли бачити у себе, але з різних причин їх не буде.

Кулач? Так, але ми ж не можемо силою просити в свою команду. Він десь сумнівався, переходити в "Олександрію" чи ні.

Думаю, він шукає інші варіанти ", - сказав Шаран.