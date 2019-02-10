Олександрія розпочала другий збір

Олександрія прибула до Туреччини де проведе другу частину підготовки до нового сезону
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Команда запланувала 4 контрольні матчі. До роботи приступили 25 футболістів, яких взяв на збори головний тренер Володимир Шаран. Серед них три потенційні новачки: Гліб Бухал і два легіонери.
11 лютого олександрійці проведуть контрольний поєдинок з боснійським Желєзнічаром.
Раніше повідомлялося, що Олександрія цікавиться Владиславом Кулачем. Сам форвард може пеерйти до російського Єнісея.
Джерело - Олександрія.