Олександрія розпочала другий збір

Олександрія прибула до Туреччини де проведе другу частину підготовки до нового сезону

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Команда запланувала 4 контрольні матчі. До роботи приступили 25 футболістів, яких взяв на збори головний тренер Володимир Шаран. Серед них три потенційні новачки: Гліб Бухал і два легіонери.

11 лютого олександрійці проведуть контрольний поєдинок з боснійським Желєзнічаром.

Раніше повідомлялося, що Олександрія цікавиться Владиславом Кулачем. Сам форвард може пеерйти до російського Єнісея.

Джерело - Олександрія.