Гольова передача Зінченка та фантастичний гол Агуеро. ВІДЕО

Українець Олександр Зінченко віддав результативну передачу Агуеро.

Українець, який грає на позиції лівого захисника, на 13-й хвилині матчу віддав результативний пас на Серхіо Агуеро. Аргентинець зробив рахунок 2:0.

Нагадаємо, Зінченко вийшов у стартовому складі Манчестер Сіті.

Раніше повідомлялося, Зінченко потрапив до заявки Манчестер Сіті на Лігу чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.

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