Шевченко продовжить кар'єру в Зорі

Воротар донецького Шахтаря Микита Шевченко продовжить кар'єру в луганській Зорі.
Про це повідомляє портал zarya.lg.ua.
За інформацією джерела, найближчим часом сторони підпишуть повноцінний контракт, а сам футболіст вже знаходиться з командою на зборі в Туреччині.
Шевченко захищав ворота Зорі протягом трьох сезонів, які проводив в клубі на правах оренди з Шахтаря. За цей час він встиг встановити рекорд за тривалістю сухої серії воротарів клубу.
Раніше повідомлялося, що Шахтар може знову віддати Шевченка в Карпати, де той провів першу половину сезону. Гірники не розраховують на Микиту, яка не відправився з чемпіонами України на збір до Туреччини.
За Карпати голкіпер провів 9 матчів у всіх турнірах нинішнього сезону, пропустивши 10 м'ячів.
У разі свого переходу Шевченка стане другим гравцем після Філіпа Будковского, нинішньою зимою перейшов з Шахтаря в Зорю.
Також команда Юрія Вернидуба планує підсилитися захисником Порту Фонсека і переглядає форварда збірної Габону Гаетана Мезу.
Нагадаємо, що Фонсека дістанеться Зорі безкоштовно.
Раніше повідомлялося, що Зоря переглядає японського і габонського легіонерів.
Джерело - Інформаційний сайт вболівальників ФК Зоря.