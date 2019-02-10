Шевченко продовжить кар'єру в Зорі

Воротар донецького Шахтаря Микита Шевченко продовжить кар'єру в луганській Зорі.

Про це повідомляє портал zarya.lg.ua.

За інформацією джерела, найближчим часом сторони підпишуть повноцінний контракт, а сам футболіст вже знаходиться з командою на зборі в Туреччині.

Шевченко захищав ворота Зорі протягом трьох сезонів, які проводив в клубі на правах оренди з Шахтаря. За цей час він встиг встановити рекорд за тривалістю сухої серії воротарів клубу.

Раніше повідомлялося, що Шахтар може знову віддати Шевченка в Карпати, де той провів першу половину сезону. Гірники не розраховують на Микиту, яка не відправився з чемпіонами України на збір до Туреччини.

За Карпати голкіпер провів 9 матчів у всіх турнірах нинішнього сезону, пропустивши 10 м'ячів.

У разі свого переходу Шевченка стане другим гравцем після Філіпа Будковского, нинішньою зимою перейшов з Шахтаря в Зорю.

Також команда Юрія Вернидуба планує підсилитися захисником Порту Фонсека і переглядає форварда збірної Габону Гаетана Мезу.

Нагадаємо, що Фонсека дістанеться Зорі безкоштовно.

Раніше повідомлялося, що Зоря переглядає японського і габонського легіонерів.

Джерело - Інформаційний сайт вболівальників ФК Зоря.