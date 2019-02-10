Мій профіль

Воронін зіграє на турнірі в Москві

Сьогодні 08:07 1447 2
Кубок світу. Жіноча спринтерська гонка в Кенморі: пряма онлайн-трансляція
Сьогодні 10:43 3009
Кубок світу. Чоловіча спринтерська гонка в Кенморі: пряма онлайн-трансляція
Сьогодні 10:27 614
Україна визначилася зі складом на спринт у Кенморі
Сьогодні 08:16 1415
Зантарая здобув бронзу на турнірі в Парижі
Вчора 22:52 435
Україна втратила можливість на вихід у плей-оф Другої Світової групи
Вчора 18:59 1025
Україна програла Польщі на Кубкові федерації
Вчора 18:15 1613 2
Динамо перемогло в останньому матчі на зимових зборах
Вчора 16:28 1427
Ястремська перемогла та зрівняла рахунок у протистоянні з Польщею
Вчора 15:27 3187 1
Спринтерські гонки на етапі Кубка світу перенесли
Вчора 09:02 2188
Навколо спорту
Блоги
Сухий лист від 37-річної легенди Бетіса. Не обійшлося без VAR. ВІДЕО
Сухий лист від 37-річної легенди Бетіса. Не обійшлося без VAR. ВІДЕО Максим Буйдин
08.02.2019 09:51 2429
Мессі отримує 8,3 млн євро в місяць, Роналду - вдвічі менше. Рейтинг найбагатших гравців топ-5 чемпіонатів
Мессі отримує 8,3 млн євро в місяць, Роналду - вдвічі менше. Рейтинг найбагатших гравців топ-5 чемпіонатів Максим Буйдин
08.02.2019 09:31 2990
Зірки українського футболу – на вашому стадіоні!
Зірки українського футболу – на вашому стадіоні! Андрій Твердохліб
07.02.2019 11:04 991
У Бразилії нова зірка. Дівчина-арбітр проти розлючених футолістів. ФОТО
У Бразилії нова зірка. Дівчина-арбітр проти розлючених футолістів. ФОТО Максим Буйдин
06.02.2019 19:24 1547
19 років тому Шевченко забив один з найгарніших голів за всю свою кар'єру. ВІДЕО
19 років тому Шевченко забив один з найгарніших голів за всю свою кар'єру. ВІДЕО Максим Буйдин
06.02.2019 18:46 2441
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:35 Футбол Неймар заробляє найбільше в Лізі 1 47
17:15 Футбол Шевченко продовжить кар'єру в Зорі 694
17:01 Футбол Карпати близькі до підписання Йоди 497
16:35 Футбол Фонсека дістанеться Зорі безкоштовно 357
16:17 Теніс Світоліна, Цуренко та Ястремська зіграють в Маямі 885
16:09 Навколо спорту Салах змінив імідж. ФОТО 830
15:52 Футбол Левандовський забив сотий м'яч на Alianz Arena 345
15:33 Теніс Кіченок зіграє в Досі з Соболенко 442
15:15 ММА Мак-Грегор хоче провести бій з Діасом 401
15:12 Блог Уболівальники Саутгемптона познущалися зі смерті Сали. ВІДЕО 842
14:48 Футбол Без Луніна і Кравця Леганес у більшості розгромив Бетіс 433
14:31 Футбол Олександрія розпочала другий збір 447
14:11 Бокс Ломаченко прилетів до США. ФОТО 1091
13:51 Футбол Кулач може перейти в Єнісей 446
13:29 Гандбол Мотор - Фленсбург: де дивитися матч Ліги чемпіонів 495
13:13 Футбол Панков потролив Динамо за результативність Соля. ФОТО 1134
12:53 Велоспорт Об'єднаний чемпіонат світу з велоспорту відбудеться 2023 року 403
12:51 Баскетбол Філадельфія - Лейкерс: онлайн-трансляція матчу НБА 345
12:38 Навколо спорту Батькові російського хокеїста вистрелили в голову під час матчу сина. ВІДЕО 1409
12:32 Футбол Суперник Шахтаря віддав гравця в МЛС 531 1
12:11 Футбол Лунін не потрапив у стартовий склад, Кравець поза заявкою. ФОТО 600
11:49 Футбол Сікан перейшов у Маріуполь 802
11:35 Футбол Манчестер Сіті — Челсі: де дивитися матч 26 туру АПЛ 677
11:11 Футбол Петряк віддав гольову передачу. ВІДЕО 508
11:04 Блог Володар Золотого м'яча заселфився з Мілевським. ФОТО 1834

Фонсека дістанеться Зорі безкоштовно

Сьогодні 16:35 357 0
Фонсека дістанеться Зорі безкоштовно

Захисник Порту Фернанду Фонсека дійсно стане гравцем луганської Зорі.

Про це повідомляє FootballHub.

Однак клуб не стане платити за гравця молодіжної збірної Португалії 2,5 мільйона євро, як повідомлялося сьогодні. За інформацією джерела, Зоря взагалі не буде платити за футболіста.

Йдеться про постійний контракт для Фонсекі, а не про оренду, про яку також повідомляли португальські ЗМІ.

Відзначимо, що влітку минулого року Зоря вже орендувала гравця з чемпіонату Португалії. Луганчани домовилися з лісабонським Спортингом про оренду колумбійського форварда Леонардо Асеведо Луїса.

Взимку склад Зорі вже поповнив форвард Філіп Будковський, який перейшов з Шахтаря. Також команду Вернидуба посилили захисник Максим Білий, півзахисник Ігор Чайковський та нападник Неманья Іванович.

На даний момент луганський клуб знаходиться на 4-му місці турнірної таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 28 очок після 18 поєдинків. Перший офіційний матч 2019 року Зоря зіграє проти Динамо в 19-му турі УПЛ. Поєдинок відбудеться в Києві 25 лютого.

Раніше повідомлялося, що Фонсека обійдеться Зорі в понад 2 мільйони євро.

Також, Фонсека підпише з Зорею повноцінний контракт.

Джерело - FootballHub.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()