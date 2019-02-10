Фонсека дістанеться Зорі безкоштовно

Захисник Порту Фернанду Фонсека дійсно стане гравцем луганської Зорі.

Про це повідомляє FootballHub.

Однак клуб не стане платити за гравця молодіжної збірної Португалії 2,5 мільйона євро, як повідомлялося сьогодні. За інформацією джерела, Зоря взагалі не буде платити за футболіста.

Йдеться про постійний контракт для Фонсекі, а не про оренду, про яку також повідомляли португальські ЗМІ.

Відзначимо, що влітку минулого року Зоря вже орендувала гравця з чемпіонату Португалії. Луганчани домовилися з лісабонським Спортингом про оренду колумбійського форварда Леонардо Асеведо Луїса.

Взимку склад Зорі вже поповнив форвард Філіп Будковський, який перейшов з Шахтаря. Також команду Вернидуба посилили захисник Максим Білий, півзахисник Ігор Чайковський та нападник Неманья Іванович.

На даний момент луганський клуб знаходиться на 4-му місці турнірної таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 28 очок після 18 поєдинків. Перший офіційний матч 2019 року Зоря зіграє проти Динамо в 19-му турі УПЛ. Поєдинок відбудеться в Києві 25 лютого.

Раніше повідомлялося, що Фонсека обійдеться Зорі в понад 2 мільйони євро.

Також, Фонсека підпише з Зорею повноцінний контракт.

Джерело - FootballHub.