Фонсека обійдеться Зорі в понад 2 мільйони євро

Зоря заплатить за перехід захисника Порту Фернанду Фонсеки 2,5 мільйона євро.
Про це повідомляє A Bola.
Португалець підпише контракт з луганським клубом на два з половиною сезони.
Фернанду Фонсека - вихованець Боавішти. 2009 року перейшов у академію Порту, але за першу команду провів лише 1 матч.
Минулого сезону грав у оренді в Ешторілі, за який провів 19 матчів і зробив 2 асисти. Фонсека грає на позиції правого захисника.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зоря орендуватиме гравця.
Джерело - A Bola.