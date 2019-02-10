Фонсека обійдеться Зорі в понад 2 мільйони євро

Зоря заплатить за перехід захисника Порту Фернанду Фонсеки 2,5 мільйона євро.

Про це повідомляє A Bola.

Португалець підпише контракт з луганським клубом на два з половиною сезони.

Фернанду Фонсека - вихованець Боавішти. 2009 року перейшов у академію Порту, але за першу команду провів лише 1 матч.

Минулого сезону грав у оренді в Ешторілі, за який провів 19 матчів і зробив 2 асисти. Фонсека грає на позиції правого захисника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зоря орендуватиме гравця.

Джерело - A Bola.