Лідер Ворскли стане гравцем Олександрії

Форвард Ворскли Владислав Кулач з великою часткою ймовірності перейде в Олександрію.

Про це повідомляє FootBoom.

Права на Кулача належать Шахтарю, тому мова йде про оренду. Сторони зараз ведуть переговори.

Завтра 25-річний українець вирушить з Олександрією на збір.

У цьому сезоні Кулач провів 19 матчів, забив 6 голів і зробив 1 асист.

Раніше офіційний сайт Ворскли повідомляв, що гравець може повернутися в Шахтар.

Нагадаємо, що Ворскла вирішила не продовжувати контракт із хавбеком.

Джерело - FootBoom.