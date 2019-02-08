Лідер Ворскли стане гравцем Олександрії

Форвард Ворскли Владислав Кулач з великою часткою ймовірності перейде в Олександрію.
Про це повідомляє FootBoom.
Права на Кулача належать Шахтарю, тому мова йде про оренду. Сторони зараз ведуть переговори.
Завтра 25-річний українець вирушить з Олександрією на збір.
У цьому сезоні Кулач провів 19 матчів, забив 6 голів і зробив 1 асист.
Раніше офіційний сайт Ворскли повідомляв, що гравець може повернутися в Шахтар.
Нагадаємо, що Ворскла вирішила не продовжувати контракт із хавбеком.
Джерело - FootBoom.