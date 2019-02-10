Панков потролив Динамо за результативність Соля. ФОТО

Агент Артема Мілевського Олександр Панков порівняв свого клієнта з новачком Динамо Франом Солем.

В Instagram він написав.

"Кабан відіграв 170 хвилин і зробив 3 асисти. Скоро починається другий збір. А скільки забив і віддав Соль за 5 ігор на зборах в Іспанії?", - запитав Панков.

Мілевський взяв участь у спарингах Динамо Бреста проти Аль-Джазірі, Гуанчжоу Евергранд і Шанхая Шеньхуа. Соль на зборах в Марбельї, не забив жодного гола і не віддав гольової передачі.

Раніше панков натякнув, що перехід Мілевського в брестське Динамо може стати останнім у кар'єрі українця. А Мілевськй спрогнозував подальшу долю Ярмоленка у Вест Гемі.

Джерело - Чемпіон.