Світоліна обігнала Коноплянку за популярністю в Instagram. ФОТО

Сьома ракетка світу Еліна Світоліна обійшла півзахисника Шальке Євгена Коноплянку в рейтингу найпопулярніших українських спортсменів в Instagram.
Про це повідомляє у Twitter AREDI.
На першому місці продовжує перебувати Василь Ломаченко, який стрімко наближається до півтора мільйона підписників.
Актуально: Ломаченко показав, що він не тільки крутий боксер, а й баскетболіст.
Тим часом Юлія Левченко і Андрій Луніні поступилися своїми місцями Святославу Михайлюку та Дар'ї Білодід.
🔝🔟 Ukrainian athletes in Instagram 🇺🇦 (February 2019)#loma #lomachenko #usyk #svitolina #zinchenko #sportsmarketing #Ukraine pic.twitter.com/hE2tQRt28t— AREDI (@AREDI_sma) 5 лютого 2019 р.
Нагадаємо, Ястремська випередила Світоліну в чемпіонській гонці.
Джерело - Чемпіон.