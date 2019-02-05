Світоліна обігнала Коноплянку за популярністю в Instagram. ФОТО

Сьома ракетка світу Еліна Світоліна обійшла півзахисника Шальке Євгена Коноплянку в рейтингу найпопулярніших українських спортсменів в Instagram.

Про це повідомляє у Twitter AREDI.

На першому місці продовжує перебувати Василь Ломаченко, який стрімко наближається до півтора мільйона підписників.

Актуально: Ломаченко показав, що він не тільки крутий боксер, а й баскетболіст.

Тим часом Юлія Левченко і Андрій Луніні поступилися своїми місцями Святославу Михайлюку та Дар'ї Білодід.

Нагадаємо, Ястремська випередила Світоліну в чемпіонській гонці.

Джерело - Чемпіон.