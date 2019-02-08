Зоря орендувала Фонсеку

Захисник Порту Фернанду Фонсека на правах оренди перейде в луганську Зорю.

Про це повідомляє O Jogo.

21-річний Фонсека - вихованець Боавішти. 2009 року перейшов в академію Порту, ​​але за першу команду провів лише 1 матч. У минулому сезоні грав в оренді в Ешторілі, за який провів 19 матчів і зробив 2 асисти.

Виступав за юнацькі збірні Португалії різного віку, а також за молодіжну команду. Фонсека грає на позиції правого захисника. Transfermarkt оцінює його в 700 тисяч євро. Контракт з Порту закінчується влітку 2020 року.

Нагадаємо, Зоря повернулася зі збору. Також, Зоря втратила нападника.

Джерело - O Jogo.