Бєсєдін отримував пропозицію від Шахтаря

Нападник Динамо Артем Бєсєдін міг грати в Шахтарі.

Про це він розповів FootballHub.

"Я завжди мріяв грати в Динамо. Сам я з Харкова, отримував пропозиції від різних клубів, в тому числі від Шахтаря. Я взяв паузу, адже завжди хотів грати за Динамо. Мабуть, тільки заради цього я працював. Коли надійшла пропозиція перейти, я був щасливий", - сказав Бєсєдін.