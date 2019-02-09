Бєсєдін отримував пропозицію від Шахтаря

Нападник Динамо Артем Бєсєдін міг грати в Шахтарі.
Про це він розповів FootballHub.
"Я завжди мріяв грати в Динамо. Сам я з Харкова, отримував пропозиції від різних клубів, в тому числі від Шахтаря. Я взяв паузу, адже завжди хотів грати за Динамо. Мабуть, тільки заради цього я працював. Коли надійшла пропозиція перейти, я був щасливий", - сказав Бєсєдін.
Бєсєдін пропустить три місяці.
"Є певна висока мрія, яку треба розбити на пару маленьких частин, так легше досягати результату. Крок за кроком ти йдеш до своєї мети. Я вважаю це запорукою успіху ", - підсумував Артем.
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Джерело - FootballHub.