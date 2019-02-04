Моурінью очолить Баварію

Після поразки Баварії від Байєра, посилилося невдоволення керівництва клубу роботою Ніко Ковача
Боси Баварії вже почали пошуки нового наставника команди на наступний сезон, повідомляє sport.ua з посиланням на Don Balon.
Список претендентів на пост наставника Баварії очолюють Жозе Моурінью і Хулен Лопетегі.
Моурінью в грудні звільнили з поста головного тренера Манчестер Юнайтед. Хулен Лопетегі ще восени минулого року відправило у відставку керівництво Реала.
Нагадаємо, Моуріньо ефектно впав перед початком хокейного матчу.
Джерело - sport.ua.