Моурінью очолить Баварію

Після поразки Баварії від Байєра, посилилося невдоволення керівництва клубу роботою Ніко Ковача

Боси Баварії вже почали пошуки нового наставника команди на наступний сезон, повідомляє sport.ua з посиланням на Don Balon.

Список претендентів на пост наставника Баварії очолюють Жозе Моурінью і Хулен Лопетегі.

Моурінью в грудні звільнили з поста головного тренера Манчестер Юнайтед. Хулен Лопетегі ще восени минулого року відправило у відставку керівництво Реала.

Нагадаємо, Моуріньо ефектно впав перед початком хокейного матчу.

Джерело - sport.ua.