Реал у вогняному матчі переграв Атлетіко та піднявся на другу сходинку в Ла-Лізі

Завершився матч 23-го туру іспанської Ла-Ліги Атлетіко - Реал.

Вже на 16-й хвилині гості "вершкові" відкрили рахунок у матчі. Однак досить швидко Атлетіко зрівняв рахунок. Наприкінці першого тайму Рамос вивів Реал вперед. Крапку в матчі поставив Гарет Бейл на 74-й хвилині.

Таким чином Реал піднявся на друге місце в Ла-Лізі і наблизився до Барселони. Відрив від каталонців складає 5 очок, хоча в них є гра в запасі.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

23 тур

9 лютого

Атлетіко - Реал 1:3 (1:2, 0:1)

Голи: 0:1 - 16 Каземіро, 1:1 - 25 Грізманн, 1:2 - 42 Рамос(П), 1:3 - 74 Бейл

Нагадаємо, Бейл забив 100-й гол за Реал.

Також, Гвардіола вкрай зневажливо оцінив досягнення Реала в останньому десятиріччі.

Джерело - Чемпіон.