Луческу можуть звільнити зі збірної Туреччини

Головний тренер збірної Туреччини Мірча Луческу може покинути свій пост.
Про це повідомляє footboom.
Замінить екс-наставника Шахтаря тренер Бешикташа Шенол Гюнеш.
Офіційно про звільнення румунського фахівця можуть оголосити вже до понеділка.
Збірну Туреччини Мірча Луческу очолив в серпні 2017 року.
Відзначимо, що вболівальники і журналісти незадоволені роботою Луческу, який не зміг вивести команду на Чемпіонат світу-2018 і вилетів з Дивізіону B Ліги націй.
Нагадаємо, Луческу відмовився від солідної пропозиції з Китаю.
Джерело - footboom.