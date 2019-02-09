Луческу можуть звільнити зі збірної Туреччини

Головний тренер збірної Туреччини Мірча Луческу може покинути свій пост.

Про це повідомляє footboom.

Замінить екс-наставника Шахтаря тренер Бешикташа Шенол Гюнеш.

Офіційно про звільнення румунського фахівця можуть оголосити вже до понеділка.

Збірну Туреччини Мірча Луческу очолив в серпні 2017 року.

Відзначимо, що вболівальники і журналісти незадоволені роботою Луческу, який не зміг вивести команду на Чемпіонат світу-2018 і вилетів з Дивізіону B Ліги націй.

Нагадаємо, Луческу відмовився від солідної пропозиції з Китаю.

Джерело - footboom.