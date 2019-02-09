Манчестер Юнайтед розгромив Фулгем та піднявся в зону Ліги Чемпіонів

Завершився матч 26-го туру англійської Прем'єр-ліги Фулгем - Манчестер Юнайтед.
Манкуніанці вже в першому таймі мали комфортну перевагу 2:0, завдяки голам Погби та Марсьяля. На 65-й хвилині Поль оформив дубль та поставив крапку в матчі.
Чемпіонат Англії, АПЛ
26-й тур
9 лютого
Фулгем - Манчестер Юнайтед 0:3 (0:2, 0:1)
Голи: 0:1 - 14 Погба, 0:2 - 23 Марсьяль, 0:3 - 65 Погба
Нагадаємо, Сульшера визнали найкращим тренером місяця в АПЛ. До того ж, наставник "червоних дияволів" взяв найуспішніший старт в історії Манчестер Юнайтед.
Джерело - Чемпіон.