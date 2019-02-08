Легенда Манчестер Юнайтед очолить англійський клуб

Екс-півзахисник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз очолить Олдгем.

Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією видання, протягом доби Скоулз повинен отримати відповідний дозвіл і після цього його представлять як наставника клубу.

Для 44-річного Скоулза це буде перший досвід тренерської роботи. Зараз Олдгем в четвертому за силою англійському дивізіоні та займає 15-е місце після 29 турів.

Скоулз всю свою кар'єру провів в Манчестер Юнайтед. У складі манкуніанців 11 разів ставав чемпіоном Англії, а також виграв дві Ліги Чемпіонів.

Нагадаємо, Наставник Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер визнаний найкращим тренером місяця в Прем'єр-лізі за підсумками січня.

Раніше Сульшер також повторив рекорди Карло Анчелотті і Хосепа Гвардіоли в АПЛ.

Джерело - dynamomania.