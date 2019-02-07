Нападник збірної України та іспанського клубу Альбасете Роман Зозуля зацікавив Хетафе.

Про це повідомляє Elgoldigital.com.

Хетафе планує підписати українця на правах вільного агента, адже контракт Зозулі з Альбасете закінчується вже влітку. У разі виходу Альбасете в Ла-Лігу контракт Романа автоматично продовжиться ще на рік.

Цього сезону 29-річний форвард провів 20 матчів у складі Альбасете, забивши 7 голів і зробивши 2 результативні передачі.

Нагадаємо, Зозуля на останніх хвилинах врятував Альбасете від поразки.

Також, Зозуля виділив позитивні риси Селезньова.

Джерело - Elgoldigital.com..