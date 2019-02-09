Палкін прокоментував трансфер Маркоса Антоніо

Бразильський новачок Шахтаря Маркос Антоніо є диригентном гри.

Про це розповів генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін.

"Сьогодні проходить чемпіонат Південної Америки. Маркос Антоніо на турнірі відіграв найбільше хвилин, у матчах він подолав більше всіх кілометрів. Також він віддав найбільшу кількість розумних передач. Його номер - 8, він є диригентом гри.

Там зараз присутні наші скаути і провідні клуби кажуть, що він - один з найсильніших футболістів на турнірі.

Упевнений, він нас підсилить. Так, знадобиться час на адаптацію, але це дуже сильний футбол", - сказав Палкін для Футбол NEWS.