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Палкін: Ракицького замінить Матвієнко

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Палкін: Ракицького замінить Матвієнко

Шахтар не може домовитися з Одцем про продовження контракту.

Про це розповів генеральний директор клубу Сергій Палкін.

"У нас пішов Ракицький, з Ордецем закінчується контракт в кінці сезону, і поки нам не вдається домовитися з особистих умов.

Тому і було рішення залучити ще одного українця в центр оборони і запросити Бондаренко.

Основні питання пов'язані з тим, що пішов Ракицький. Але ми вважаємо, що Матвієнко в найближчому майбутньому повинен його однозначно замінити і виступати на тому ж рівні, а, може, навіть краще.

Ми в нього віримо і вважаємо, що у нього все вийде. Більш того, оригінальна його позиція - це все-таки центральний захисник. Покладаємо на нього великі надії", - сказав Палкін.

Нагадаємо, Шахтар завершив підготовку до весняної частини сезону і вже повернувся до Києва

Також, Шахтар в оренду мож віддати Мудрика.

Джерело - ua-football.com.

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