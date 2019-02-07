Шахтар повернувся до Києва

Гравці донецького Шахтаря завершили другий тренувальний збір напередодні другої частини сезону.
Про це повідомляє прес-служба гірників.
Команда вже повернулася до Києва з Туреччини, де продовжить підготовку до матчів 1/16 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта.
Паулу Фонсека надав команді один вихідний. У суботу, 9 лютого, Шахтар збереться в заміському комплексі Святошин і продовжить підготовку до старту в плей-оф Ліги Європи
Перший поєдинок з німцями відбудеться 14 лютого в Харкові. На ньому очікується понад дві тисячі уболівальників з Франкфурта.
Нагадаємо, Шахтар може віддати Мудрика в оренду.
Джерело - Шахтар.