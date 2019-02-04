Ліверпуль націлений виграти Лігу чемпіонів

Ліверпуль обов'язково спробує виграти Лігу чемпіонів у поточному сезоні.

Про це сказав головний тренер клубу Юрген Клопп.

Його цитує football.ua з посиланням на Goal.com.

"Ми все ще в Лізі чемпіонів, і я дуже задоволений складною грою - але, якщо слухати людей, в якийсь момент здається, що ми вже пройшли в наступну стадію, тому що це всього лише Баварія Мюнхен. Ви коли-небудь дивилися на їхню команду, або в якій вони зараз формі? Так що ми будемо готові до складного матчу.

Ми обов'язково спробуємо виграти турнір. Це те, що ми намагалися зробити в минулому році. Була дискусія, коли люди говорили, що ми повинні зосередитися тільки на чемпіонаті Англії", - розповідає Клопп.