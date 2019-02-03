Зоря повернулася зі збору

Луганська Зоря повідомила про завершення зимового збору в Туреччині.

Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

Гравці отримали кілька вихідних. Команду по ходу перебування в Туреччині покинув бразильський форвард Рафаель, який перебрався в Слован на правах оренди.

В Україні Зоря перебувати до 7 лютого включно, а потім відправиться на другий збір до Туреччини, і звідти до Києва, де підопічних Юрія Вернидуба 25 лютого чекає матч з Динамо.

Нагадаємо, Зоря втратила нападника.

Раніше повідомлялося, що Зоря підписала Будківського.

Джерело - Офіційний сайт ФК Зоря.