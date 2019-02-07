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Шаран: Роблю ставку на українських гравців

Вчора 23:10 881 0
Шаран: Роблю ставку на українських гравців

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран не проти працювати з легіонерами, проте вважає за краще все ж українських футболістів.

Його слова наводить sport.ua.

"Якби у нас була відповідна зарплата, то можна було б знаходити варіанти. А так є ліміти і бюджет. І тому я завжди робив і роблю ставку на українських гравців. Підганяти когось, як це іноді трапляється з легіонерами, я не хочу. Легіонер повинен бути на голову вищий за наших гравців. Яскравим прикладом був Давид Таргамадзе, який підняв планку майстерності для іноземного футболіста в Олександрії. Якщо брати гравця, то саме такого", - сказав Шаран.

Нагадаємо, Шахтар повернувся до Києва. А суддя вибачився перед Шевчуком за скандальний матч з Шахтарем.

Джерело - Sport.ua.

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