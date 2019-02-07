Шаран: Роблю ставку на українських гравців

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран не проти працювати з легіонерами, проте вважає за краще все ж українських футболістів.

Його слова наводить sport.ua.

"Якби у нас була відповідна зарплата, то можна було б знаходити варіанти. А так є ліміти і бюджет. І тому я завжди робив і роблю ставку на українських гравців. Підганяти когось, як це іноді трапляється з легіонерами, я не хочу. Легіонер повинен бути на голову вищий за наших гравців. Яскравим прикладом був Давид Таргамадзе, який підняв планку майстерності для іноземного футболіста в Олександрії. Якщо брати гравця, то саме такого", - сказав Шаран.