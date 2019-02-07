Швед: Карраскаль для нас велика втрата

Хорхе Карраскаль - втрата для Карпат.

Про це розповів Мар'ян Швед в ефірі телеканалу Футбол.

"Я лечу на збори, щоб працювати, доводити, що готовий грати в складі і допомагати команді. Наскільки змінилися "Карпати" з приходом Фабрі Гонсалеса? Пішло кілька людей, той же Карраскаль для нас велика втрата. Але прийшло багато молодих гравців, які не гірші. Вони гратимуть і доводити тренеру, що готові грати за першу команду вже зараз. Сподіваюся, вони нам допоможуть", - сказав.