Павелко про обрання до виконкому UEFA: Це дуже хороший сигнал для України

Україні необхідно працювати у складі УЄФА над спільним завданням з розвитку.
Про це заявив Андрій Павелко після обрання у виконком УЄФА
"Це дуже хороший сигнал для України: бути представленим у найвищому європейському футбольному органі. Але, звичайно ж, нам необхідно в складі УЄФА попрацювати над спільними завданнями з розвитку.
Вдячний кожному з моїх колег глав федерації та асоціацій у Європі. Це ті люди, які щиро прикладають сили для розвитку європейського футболу. Дуже вдячний легендами, які приїхали нас підтримати - Сергію Бубці, Андрію Шевченку, Олегу Блохіну, Ігорю Бєланову, всім тим, хто доклав зусиль для того, щоб саме кандидат від України зміг представляти у виконкомі УЄФА нашу країну", - сказав Павелко.
Павелко став 7-м в голосуванні, набравши необхідний мінімум - 27 голосів.
Нагадаємо, Павелко розповів коли в Україні почне використовуватися VAR. Також, Бєланову знайдуть посаду в ФФУ.
Джерело - xsport.ua.