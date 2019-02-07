Павелко про обрання до виконкому UEFA: Це дуже хороший сигнал для України

Україні необхідно працювати у складі УЄФА над спільним завданням з розвитку.

Про це заявив Андрій Павелко після обрання у виконком УЄФА

"Це дуже хороший сигнал для України: бути представленим у найвищому європейському футбольному органі. Але, звичайно ж, нам необхідно в складі УЄФА попрацювати над спільними завданнями з розвитку.

Вдячний кожному з моїх колег глав федерації та асоціацій у Європі. Це ті люди, які щиро прикладають сили для розвитку європейського футболу. Дуже вдячний легендами, які приїхали нас підтримати - Сергію Бубці, Андрію Шевченку, Олегу Блохіну, Ігорю Бєланову, всім тим, хто доклав зусиль для того, щоб саме кандидат від України зміг представляти у виконкомі УЄФА нашу країну", - сказав Павелко.