Нант вимагає 17 млн євро у Кардіффа за трансфер Сали

Нант хоче отримати гроші за трансфер Еміліано Сали в Кардіфф, попри зникнення гравця.
Про це повідомляє BBC.
Французький клуб вимагає від представників АПЛ 17 мільйонів євро. Після інциденту переказ коштів був заморожений.
Нагадаємо, літак з Еміліано Салою на борту зник з радарів, пролітаючи над Ла-Маншем. Футболіст прямував в Кардіфф із Нанта, де провів зустріч зі своїми колишніми партнерами по однойменному французькому клубу.
Нещодавно з'явилися фото уламків літака на якому летів форвард Кардіффа.
Раніше у затонулому літаку Сали знайшли тіло.
Джерело - ТРК Футбол.