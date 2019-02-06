Нант вимагає 17 млн євро у Кардіффа за трансфер Сали

Нант хоче отримати гроші за трансфер Еміліано Сали в Кардіфф, попри зникнення гравця.

Про це повідомляє BBC.

Французький клуб вимагає від представників АПЛ 17 мільйонів євро. Після інциденту переказ коштів був заморожений.

Нагадаємо, літак з Еміліано Салою на борту зник з радарів, пролітаючи над Ла-Маншем. Футболіст прямував в Кардіфф із Нанта, де провів зустріч зі своїми колишніми партнерами по однойменному французькому клубу.

Нещодавно з'явилися фото уламків літака на якому летів форвард Кардіффа.

Раніше у затонулому літаку Сали знайшли тіло.

Джерело - ТРК Футбол.