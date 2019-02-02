Зеніт вніс Ракицького в заявку на плей-оф Ліги Європи

Зеніт направив в УЄФА список гравців для участі у матчах плей-оф Ліги Європи.

У список А увійшли 24 футболісти:

Воротарі: Міхаіл Кєржаков, Андрєй Луньов;

Захисники: Александр Анюков, Дєніс Тєрєнтьєв, Браніслав Іванович, Луїш Нету, Ельмір Набиуллін, Ігорь Смольніков, Емануель Маммана, Ярослав Ракицький;

Півзахисники: Матіас Краневіттер, Клаудіо Маркізіо, Далер Кузя, Олєг Шатов, Алєксандр Єрохін, Вільмар Барріос, Магомед Оздоєв, Ернані;

нападники: Сердар Азмун, Александр Кокорін, Себастьян Дріуссі, Роберт Мак, Артьом Дзюба, Антон Заболотний.

В 1/16 фіналу Ліги Європи Зеніт зіграє з Фенербахче.

Нагадаємо, що

Раніше Ракицький провів перше тренування у Зеніті.

Нагадаємо, що Ротань засудив перехід Ракицького.

Джерело - Офіційний сайт Зеніта.