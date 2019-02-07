Ман Сіті переграв Евертон і повернув собі лідерство в АПЛ

У матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на виїзді мінімально обіграв Евертон.
Перший гол в матчі забив Емерік Ляпорт, замкнувши навіс Давида Сільви зі штрафного, а на 6-й компенсованій хвилині рахунок подвоїв Габріель Жезус.
Таким чином, підопічні Гвардіоли повернули собі перше місце в АПЛ - в крайньому разі, до суботи, 9 лютого, коли Ліверпуль зіграє з Борнмутом.
Чемпіонат Англії. АПЛ
27 тур
6 лютого
Евертон – Манчестер Сіті 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 45+2 Ляпорт, 0:2 - 90+6 Жезус.
Нагадаємо, Ліверпуль втратив очки з Вест Гемом.
Також, Ліверпуль націлений виграти Лігу чемпіонів.
Джерело - Чемпіон.