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Цуренко ганебно розпочала матч Кубка федерації
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Данча показала сенсаційний результат на Чемпіонаті світу
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Вчора 07:30 1178
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Вчора 20:30 3900
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Вчора 18:46 1258
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Вчора 16:39 750
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Вчора 14:22 817
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Ман Сіті переграв Евертон і повернув собі лідерство в АПЛ

Сьогодні 07:00 94 0
Ман Сіті переграв Евертон і повернув собі лідерство в АПЛ

У матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на виїзді мінімально обіграв Евертон.

Перший гол в матчі забив Емерік Ляпорт, замкнувши навіс Давида Сільви зі штрафного, а на 6-й компенсованій хвилині рахунок подвоїв Габріель Жезус.

Таким чином, підопічні Гвардіоли повернули собі перше місце в АПЛ - в крайньому разі, до суботи, 9 лютого, коли Ліверпуль зіграє з Борнмутом.

Чемпіонат Англії. АПЛ

27 тур

6 лютого

Евертон – Манчестер Сіті  0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+2 Ляпорт, 0:2 - 90+6  Жезус.

Нагадаємо, Ліверпуль втратив очки з Вест Гемом. 

Також, Ліверпуль націлений виграти Лігу чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.

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