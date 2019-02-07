Ман Сіті переграв Евертон і повернув собі лідерство в АПЛ

У матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті на виїзді мінімально обіграв Евертон.

Перший гол в матчі забив Емерік Ляпорт, замкнувши навіс Давида Сільви зі штрафного, а на 6-й компенсованій хвилині рахунок подвоїв Габріель Жезус.

Таким чином, підопічні Гвардіоли повернули собі перше місце в АПЛ - в крайньому разі, до суботи, 9 лютого, коли Ліверпуль зіграє з Борнмутом.

Чемпіонат Англії. АПЛ

27 тур

6 лютого

Евертон – Манчестер Сіті 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+2 Ляпорт, 0:2 - 90+6 Жезус.

Нагадаємо, Ліверпуль втратив очки з Вест Гемом.

Також, Ліверпуль націлений виграти Лігу чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.