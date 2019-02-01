Азар - гравець року в Бельгії

Бельгійська футбольна федерація оголосила імена кращих гравців країни за підсумками 2018 року.

Про це повідомляє офіційний сайт збірної Бельгії.

За Азара проголосували 14 974 вболівальників. Друге місце зайняв півзахисник дортмундської Боруссії Аксель Вітцель (3 801 голосів), третє - хавбек Манчестер Сіті Кевін де Брейне (2 005 голосів).

Нагадаємо, Азар став найкращим футболістом Бельгії.

Також, Реал не купуватиме Еріксена і хоче придбати Азара.

Джерело - Чемпіон.