Вест Гем покарає власних уболівальників за образи Салаха

Вест Гем намір розслідувати скандал за участю своїх уболівальників, які образили гравця Ліверпуля Мохаммеда Салаха на расовому ґрунті.

Про це повідомляє BBC.

Після матчу в мережі з'явився відеозапис зі стадіону, на якому можна почути расистські образи на адресу єгиптянина.

Актуально: Ліверпуль втратив очки з Вест Гемом.

Представники клубу прокоментували ситуацію:

"У Вест Гемі політика абсолютної нетерпимості до будь-яких форм насильницького або образливої ​​поведінки. На нашому стадіоні немає місця для таких вчинків. Після того, як особи уболівальників будуть встановлені їх доступ на стадіон буде обмежений", - йдеться в заяві клубу.

Також, Ліверпуль націлений виграти Лігу чемпіонів.

Раніше, Клопп привітав найстарішого вболівальника Ліверпуля.

Джерело - ТРК Футбол.