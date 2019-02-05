Колишній півзахисник Чорноморця гратиме за шведський клуб

Український півзахисник Іван Бобко перейшов в АФК Юнайтед.
Про це повідомляє офіційний сайт шведського клубу.
Термін підписаного контракту та інші деталі угоди не повідомляються.
Останнім клубом 28-річного хавбека був одеський Чорноморець, який він покинув минулого літа. Також Бобко відомий за виступами за харківський Металіст і угорський Дебрецен.
За підсумками минулого сезону АФК Юнайтед піднявся до вищої ліги Швеції.
Нагадаємо, що захисник Динамо продовжить кар'єру в Іспанії.
Раніше Швед перейшов у Селтік.
Джерело - Чемпіон.