Колишній півзахисник Чорноморця гратиме за шведський клуб

Український півзахисник Іван Бобко перейшов в АФК Юнайтед.

Про це повідомляє офіційний сайт шведського клубу.

Термін підписаного контракту та інші деталі угоди не повідомляються.

Останнім клубом 28-річного хавбека був одеський Чорноморець, який він покинув минулого літа. Також Бобко відомий за виступами за харківський Металіст і угорський Дебрецен.

За підсумками минулого сезону АФК Юнайтед піднявся до вищої ліги Швеції.

Нагадаємо, що захисник Динамо продовжить кар'єру в Іспанії.

Раніше Швед перейшов у Селтік.

Джерело - Чемпіон.