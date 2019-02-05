Азар не збирається залишатися в Челсі

Вінгер лондонського Челсі та збірної Бельгії Еден Азар рішуче налаштований покинути команду Мауріціо Сарри.
Про це повідомляє The Telegraph.
Переговори Азара про новий контракт з Челсі зайшли в глухий кут, попри пропозицію синіх в розмірі 300 тисяч фунтів на тиждень.
Та в Мадриді бельгійця запевнили в тому, що зроблять все заради його підписання в літнє трансферне вікно.
Чинний контракт Азара з Челсі закінчується влітку 2020-го року. Цього сезону Азар зіграв у 24-ох матчах АПЛ, в яких забив 12 м'ячів і віддав 10 результативних передач.
Раніше повідомлялося про інтерес до 28-річного гравця з боку Реала. Також, Азар - гравець року в Бельгії.
Джерело - Чемпіон.