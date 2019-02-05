Азар не збирається залишатися в Челсі

Вінгер лондонського Челсі та збірної Бельгії Еден Азар рішуче налаштований покинути команду Мауріціо Сарри.

Про це повідомляє The Telegraph.

Переговори Азара про новий контракт з Челсі зайшли в глухий кут, попри пропозицію синіх в розмірі 300 тисяч фунтів на тиждень.

Та в Мадриді бельгійця запевнили в тому, що зроблять все заради його підписання в літнє трансферне вікно.

Чинний контракт Азара з Челсі закінчується влітку 2020-го року. Цього сезону Азар зіграв у 24-ох матчах АПЛ, в яких забив 12 м'ячів і віддав 10 результативних передач.

Раніше повідомлялося про інтерес до 28-річного гравця з боку Реала. Також, Азар - гравець року в Бельгії.

Джерело - Чемпіон.