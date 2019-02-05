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Суркіс: Селекція Краснікова працює ідеально

Сьогодні 20:09 378 2
Суркіс: Селекція Краснікова працює ідеально

Президент київського Динамо Ігор Суркіс задоволений трансферною роботою Євгенія Краснікова в клубі.

Про це розповів сам власник біло-синіх.

За словами керівника киян, селекційна служба віце-президента відмінно спрацювала під час придбання бразильських гравців - Сідіклея, Че Че і Вітора Буено.

"Всіх, кого ми хотіли відпустити, ми вже відпустили. Ми нікого не хочемо відпускати. Сьогодні сформовано основний склад.

Сідіклей - дуже потрібний і корисний гравець. Перший збір це довів. І Хацкевич вже абсолютно іншої думки про нього. Але йому потрібно набрати потрібні кондиції.

Багато хлопців, які працюють не один рік, вже розуміють, як працювати під подібними навантаженнями, а бразильці тільки звикають до них. Вони принесуть нам користь. За всіма трьома бразильцям селекція Краснікова спрацювала блискуче. Це все кваліфіковані якісні футболісти, всі технічні.

У Шахтарі бразильці пачками купуються на майбутнє. А у нас немає такої можливості. Ми краще будемо ростити своїх футболістів",- сказав Суркіс.

Також, Суркіс розповів про перспективи Циганкова перейти в інший клуб.

Джерело - Чемпіон.

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