Суркіс: Селекція Краснікова працює ідеально

Президент київського Динамо Ігор Суркіс задоволений трансферною роботою Євгенія Краснікова в клубі.

Про це розповів сам власник біло-синіх.

За словами керівника киян, селекційна служба віце-президента відмінно спрацювала під час придбання бразильських гравців - Сідіклея, Че Че і Вітора Буено.

"Всіх, кого ми хотіли відпустити, ми вже відпустили. Ми нікого не хочемо відпускати. Сьогодні сформовано основний склад.

Сідіклей - дуже потрібний і корисний гравець. Перший збір це довів. І Хацкевич вже абсолютно іншої думки про нього. Але йому потрібно набрати потрібні кондиції.

Багато хлопців, які працюють не один рік, вже розуміють, як працювати під подібними навантаженнями, а бразильці тільки звикають до них. Вони принесуть нам користь. За всіма трьома бразильцям селекція Краснікова спрацювала блискуче. Це все кваліфіковані якісні футболісти, всі технічні.

У Шахтарі бразильці пачками купуються на майбутнє. А у нас немає такої можливості. Ми краще будемо ростити своїх футболістів",- сказав Суркіс.