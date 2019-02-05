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Суркіс: Циганкову Динамо не буде ламати кар'єру

Сьогодні 18:34 658 0
Суркіс: Циганкову Динамо не буде ламати кар'єру

В Динамо не надходило пропозицій щодо трансферу півзахисника Віктора Циганкова.

Про це розповів президент клубу Ігор Суркіс.

"По Циганкову все було на рівні чуток. Дзвонили одні агенти, інші. Але щоб був клуб, який готовий зробити конкретну пропозицію - такого не було. Якби ми дали сигнал, що готові його продати, думаю, пропозиції по ньому надійшли б.

Прийде час, і, якщо він виявить бажання, все влаштує клуб і його - ніхто не буде ламати йому кар'єру. Але мені здається, що ще рік-півтора він повинен пограти в команді, яка стає на ноги", - розповів Суркіс.

В кінці минулого року з'явилася інформація про те, що Циганков може перейти в італійську Рому.

У поточному сезоні 21-річний хавбек провів 28 матчів про всіх турнірах, забивши 11 голів і зробивши 8 результативних передач.

Нагадаємо, Циганков став найкращим гравцем Динамо 2018 року.

Джерело - Чемпіон.

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