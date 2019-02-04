Жорсткий фейл Моурінью. Особливий безглуздо впав на хокейному матчі в Москві. ВІДЕО

Екс-тренер Манчестер Юнайтед, Реала, Інтера, Челсі та Порту Жозе Моурінью був запрошений на церемонію вкидання в рамках матчу Континентальної хокейної ліги, який проходив між омським Авангардом і пітерським СКА.

Після того, як португальський футбольний тренер кинув шайбу, він почав по червоній доріжці повертатися назад і безглуздо послизнувся на льоду арени в Балашисі, Московська область.

Джерело - Чемпіон.

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